Koningin Máxima tokkelt in Limburg samen met aankomend militaire zorgprofessionals

Koningin Máxima had vandaag heel wat anders op de agenda staan dan een lintje doorknippen bij een officiële opening. In Limburg nam ze maandag actief deel aan de opleiding Civiel Medisch Personeel waarbij zij ook moest tokkelen en abseilen. Dit meldt het ministerie van Defensie maandag.

Tokkelen en abseilen

'Dit is de korte, 8 weken durende officiersopleiding voor zorgpersoneel. Dat kan daarmee reservist of beroepsmilitair worden. De scholing bestaat uit militaire basisvaardigheden, oriëntatie op de krijgsmacht en persoonlijke vorming. Ook schietlessen en grensverleggende activiteiten maken er deel van uit', aldus het ministerie.

14 ziekenhuizen

Het is belangrijk dat militairen goede geneeskundige zorg krijgen, zeker tijdens uitzendingen. Dat lukt door al 25 jaar samen te werken met civiele ziekenhuizen. Hiervoor is het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) verantwoordelijk. Het zorgt voor militaire gereedstelling en inzet van medisch specialistisch personeel. Deze tot militair opgeleide zorgprofessionals werken bij 14 civiele ziekenhuizen in Nederland. Een aantal maanden per jaar zijn ze beschikbaar voor Defensie, ook in het buitenland.

Essentiële schakel

En dat is belangrijker dan ooit. Want met de focus op het verdediging van het eigen en NAVO-grondgebied, moeten er meer chirurgische teams paraat staan. Die zijn dan ook een essentiële schakel bij de inzet van onze krijgsmacht, zegt de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Jan-Willem Maas.

Gemotiveerd

Volgens de commandant IDR kolonel-vliegerarts Saskia Meerhoff zijn de cursisten zeer gemotiveerde zorgprofessionals die zich inzetten voor onze veiligheid. “Vandaag verleggen ze echt hun grenzen.” Met de opleiding levert Defensie straks weer 8 nieuwe medisch gespecialiseerde militairen af.