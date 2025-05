Toename dodelijke ongevallen jongeren

In 2024 zijn 108 jongeren tussen de 12 en 24 jaar omgekomen in het verkeer – een stijging van 15% ten opzichte van 2023. Deze toename staat in schril contrast met de landelijke daling van het totaal aantal verkeersdoden, dat vorig jaar uitkwam op 675. Jongeren maken hiermee 16% uit van alle verkeersdoden. De cijfers, afkomstig van het CBS, onderstrepen hoe kwetsbaar jonge verkeersdeelnemers 25 jaar na oprichting van TeamAlert nog altijd zijn, en benadrukken het belang van een gerichte aanpak voor deze risicogroep.

Meer jongeren omgekomen in de auto, op de fiets en op de motor

Het grootste deel van de jonge slachtoffers (53) betrof jongeren in een auto. Dit is 10% meer dan in 2023. 25 jongeren kwamen om het leven op de fiets, waarvan 5 op een elektrische fiets[1]. Een opvallende ontwikkeling is de forse toename van het aantal jonge motorrijders dat omkwam in het verkeer: van 6 in 2023 naar 12 in 2024 – een zorgwekkende stijging van 150%. TeamAlert signaleert al enkele jaren een toenemende interesse van jongeren in motorrijden en gaat deze in de tweede helft van 2025 nader onderzoeken. Ook brom- en snorfietsers bleven een risicogroep, met 14 dodelijke slachtoffers onder jongeren.

Regionaal vielen de meeste slachtoffers in Gelderland (22), Noord-Brabant (19) en Noord-Holland (16).

Daarnaast blijkt uit de cijfers dat driekwart van de omgekomen jongeren mannelijk was. Uit eerder onderzoek weet TeamAlert dat jonge mannen meer geneigd zijn tot risicogedragingen dan jonge vrouwen, wat een potentiële verklaring is voor het hoge aantal doden.

Aantal enkelvoudige ongevallen onder jongeren exponentieel hoog

Wat opvalt, is dat een aanzienlijk deel van de verkeersdoden onder jongeren het gevolg is van een enkelvoudig ongeval – een ongeluk waarbij geen andere verkeersdeelnemer direct betrokken is. Zo kwamen 44 jongeren om bij een botsing met een vast object, en 12 jongeren bij een verkeersongeval zonder botsing[2]. Daarmee lijkt meer dan de helft van de fatale auto-ongevallen onder jongeren enkelvoudig van aard. Dit roept urgente vragen op over onderliggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld de rol van afleiding in het verkeer, rijden onder invloed, vermoeidheid of het gebrek aan rijervaring. Stichting TeamAlert pleit voor verdiepend onderzoek om preventieve maatregelen beter te kunnen afstemmen op het gedrag en de leefwereld van jongeren.

Van 2000 naar 2025: aandacht en samenwerking blijft cruciaal

Sinds de oprichting van Stichting TeamAlert in 2000 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder jongeren (12-24) aanzienlijk gedaald: van 312 in het oprichtingsjaar naar 108 in 2024. Deze daling laat zien dat langdurige inzet op verkeerseducatie en gedragsverandering daadwerkelijk effect heeft. Tegelijkertijd maken de meest recente cijfers pijnlijk duidelijk dat we er nog niet zijn.

“Deze cijfers laten zien dat jongeren nog altijd een kwetsbare groep zijn in het verkeer,” aldus Lieke Kreuzberg, Directeur-bestuurder van Stichting TeamAlert. “Ze bevestigen wat wij dagelijks zien: jongeren zijn nog altijd een kwetsbare groep in het verkeer. Het is onze taak – samen met partners – om hen te ondersteunen in het maken van veilige keuzes. Dáár ligt de sleutel tot verandering.”

Verkeersveiligheid voor jongeren vraagt een doorlopende aanpak met gerichte campagnes, educatieve projecten en verdiepend onderzoek. TeamAlert blijft zich inzetten om jongeren bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer en zelf de veilige keuzes te laten maken– en samen met jongeren en andere partners te bouwen aan een veiligere toekomst op de weg.