Landelijk Crisisplan Natuurbranden naar Tweede Kamer

Nauwe samenwerking partners

Het bestrijden van natuurbranden is complex en vraagt veel van alle verschillende partners. Natuurbranden moeten gecontroleerd en geblust worden maar in sommige gevallen is er nog veel meer nodig dan dat. Zo kan het voorkomen dat bedreigd gebied geëvacueerd moet worden of dat mens en dier gered moeten worden. Een goed verloop van zo’n proces kan alleen als alle partners nauw met elkaar samenwerken.

Veiligheidsregio's

Het gaat dan bijvoorbeeld om de Rijksoverheid, gemeentes, veiligheidsregio’s, brandweer- en politiekorpsen maar ook hulpverleningsorganisaties en organisaties die (natuur)terreinen beheren. Doordat zoveel partners met elkaar samenwerken, is het van groot belang dat van tevoren is afgesproken hoe dat verloopt. Dit crisisplan voorziet daarin. Tegelijkertijd zijn bij het opstellen van dit plan aandachtspunten aan het licht gekomen voor de doorontwikkeling van een effectieve bestrijding van (grootschalige) natuurbranden. Daarbij valt te denken aan verbeteren van de kennisontwikkeling, bovenregionale/landelijke bijstand en coördinatie van de risico- en crisiscommunicatie.

Komende droge periode

‘De afgelopen maanden zijn er met de inspanningen van partijen veel natuurbranden onder controle gebracht. Dankzij deze inzet en professionaliteit zijn grote delen natuur gered en geen slachtoffers gevallen. Natuurbranden nemen toe en het gevaar is dus niet geweken. Dat geldt zeker voor de komende droge periode en met de zomer voor de boeg. Dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk dit plan is', zegt Ingrid Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

'Brandweer kan het niet alleen'

‘Natuurbranden zullen vaker voorkomen en nemen toe in intensiteit. De kans op een onbeheersbare natuurbrand wordt steeds groter. De brandweer staat hiervoor aan de lat, maar kan dat natuurlijk niet alleen. Met dit plan wordt de noodzakelijke samenwerking verder geprofessionaliseerd, zodat we zoveel mogelijk zijn voorbereid als de volgende natuurbrand zich aandient’, aldus Jack Mikkers, portefeuillehouder brandweer Veiligheidsberaad.

Landelijke Agenda Crisisbeheersing

Het plan is onderdeel van de ambities van het Rijk en veiligheidsregio’s ten aanzien van het versterken van de voorbereiding en paraatheid op prioritaire risico’s in het kader van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Naast het plan wordt er gewerkt aan een integrale aanpak voor natuurbrandbeheersing. Preventie, mitigatie en bestrijding van natuurbranden moeten ervoor zorgen dat de impact van natuurbrand in Nederland beperkt blijft. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (crisisbeheersing) en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (risicobeheersing) werken nauw samen in de aanpak van natuurbranden.