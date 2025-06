Omzet horeca groeit in eerste kwartaal met ruim 3 procent

De omzet van de horeca groeide in het eerste kwartaal van 2025 met 3,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024, meldt het CBS. De omzet van logiesverstrekking lag 0,6 procent hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 4,4 procent hoger.

Het eerste kwartaal van 2025 is het zestiende kwartaal op rij waarin de horeca meer omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het laatste kwartaal waarin de omzet van de horeca kromp, was het eerste kwartaal van 2021 toen er nog diverse coronamaatregelen golden.

Omzet logiesverstrekkers bijna 1 procent hoger

In het eerste kwartaal van 2025 was de omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Hotels zetten 2,3 procent meer om. De omzet van de overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, kromp echter met 3,5 procent.

Eet- en drinkgelegenheden zetten ruim 4 procent meer om

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het eerste kwartaal 4,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De kantines en catering realiseerden met 5,5 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. De omzet van restaurants groeide met 5,0 procent. De fastfoodrestaurants en caf├ęs hebben respectievelijk 2,8 en 4,0 procent meer omgezet dan in het eerste kwartaal van 2024.