Eerste groei 2025: personenautoregistraties mei +7,3 %

Amsterdam

In mei 2025 zijn in Nederland 30.188 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, 7,3 procent meer dan de 28.138 registraties in mei 2024. Daarmee doorbreekt de markt een reeks van vier opeenvolgende maanden met dalende cijfers en noteert zij haar eerste maandelijkse groei van dit jaar. Over de eerste vijf maanden samen, blijft het totaal echter steken op 148.610 voertuigen, nog altijd 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar (158.151). Dat blijkt uit de meest recente cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.