Woningovervallers op heterdaad aangehouden

Twee woningovervallers zijn zaterdagmorgen op heterdaad betrapt toen ze een woning overvielen aan de Kervelveld in Schiedam. Ze hadden een man, zijn vrouw en één van de twee kinderen in de woning vastgebonden. Een 32-jarige man uit Nieuwerkerk aan de IJssel en een 28-jarige man uit Zoetermeer zijn aangehouden.

Even na middernacht werd de overval gemeld. Agenten waren er snel, hielden de overvallers op heterdaad aan en konden zo erger voorkomen. De 62-jarige vader van het gezin werd met hoofdletsel naar een ziekenhuis vervoerd, zijn 51-jarige vrouw werd ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Hun kinderen, twee meisjes van 12 en 17 jaar jong, beleven ongedeerd.

De impact op het getroffen gezin is groot. De aanleiding, wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en of er wapens zijn gebruikt wordt onderzocht. Dat onderzoek is in volle gang.