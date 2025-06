Gestolen camper binnen vijftien minuten teruggevonden

Een omwonende van de Dorpstraat in Woensdrecht meldde rond middernacht dat zijn camper werd gestolen. De eigenaar van de camper schrok wakker van geluiden op zijn terrein. Toen hij uit het raam keek, zag hij dat zijn camper werd gestolen en op dat moment wegreed in de richting van Hoogerheide. De eigenaar belde direct 112, waarna verschillende politieauto’s ter plaatse kwamen.

Politieagenten die op dat moment al in Hoogerheide waren, reden direct naar de oprit van de A58. Even later zagen zij diezelfde camper de snelweg oprijden. De camper kreeg een stopteken en ter hoogte van de afslag Tholen stopte de bestuurder. Binnen maar liefst vijftien minuten loste de politie de zaak op, en is de verdachte, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. De camper gaat weer terug naar de rechtmatige eigenaar, en de politie zet het onderzoek voort.