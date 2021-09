Jaguar Classic produceert een klein aantal nieuwe, met de hand gebouwde exemplaren van de iconische Jaguar C-type

Jaguar Classic presenteert de Jaguar C-Type Continuation, die in zeer gelimiteerde aantallen met de hand wordt gebouwd. De auto verschijnt ter ere van de eerste overwinning van de oorspronkelijke Jaguar C-type in de 24-uursrace van Le Mans van 1951, dus 70 jaar geleden. Deze sportauto van Jaguar schreef autosporthistorie door bij zijn debuut meteen te winnen. De Jaguar C-Type Continuation is voor het eerst te zien tijdens het prestigieuze Concours of Elegance bij Hampton Court in Engeland, op vrijdag 3 september a.s. – de auto heeft dan meer dan 1.600 kilometer duurtests op hoge snelheid achter de rug.

De nieuwe Jaguar C-Type Continuation wordt met de hand gebouwd bij Jaguar Classic Works in Coventry, geheel volgens de specificaties van de auto van 1953. Want daarmee won het Jaguar fabrieksteam destijds opnieuw de 24 Uur van Le Mans en bouwde zo het racesucces verder uit.

Het team van Jaguar Classic heeft de historie van de oorspronkelijke Jaguar C-type grondig onderzocht om de exacte specificatie van de C-Type Continuation te bepalen. Daarmee brengt Jaguar Classic het erfgoed van Jaguar weer tot leven, niet alleen door middel van moderne technologie en de expertise van zijn ingenieurs, maar ook met toepassing van authentieke technieken en constructiemethoden.

Dan Pink, Director, Jaguar Classic, vertelt: “The Jaguar C-type is one of the most iconic cars in Jaguar’s illustrious racing history, driven by some of the most-admired drivers in history. The C-Type Continuation keeps Malcolm Sayers’ iconic and advanced design alive thanks to the first application of 3D CAD drawings by Jaguar Classic, marrying design and motorsport heritage with the very latest engineering tools.”

De Jaguar C-type – het geesteskind van de legendarische Malcolm Sayer, destijds Jaguar’s ontwerper, ingenieur en aërodynamicaspecialist – racete voor het eerst in 1951 op Le Mans en veroverde ook meteen de overwinning. De oorspronkelijke Jaguar C-type is echter vooral bekend omdat deze in 1952 de eerste auto was die was voorzien van schijfremmen. Die waren ontwikkeld in samenwerking met Dunlop. In combinatie met verbeteringen aan de motor en de wielophanging droegen de schijfremmen ook bij aan de dominantie van Jaguar in de 24 Uur van Le Mans van 1953, waarin de C-type beslag legde op de overwinning én de tweede plaats.

Succesvolle autosporthistorie

De auto werd intern XK120C genoemd, aangezien de Jaguar XK120 de basis vormde. Als C-werd de auto een van de belangrijkste modellen in de racehistorie van Jaguar. De C-type deelde de motor, transmissie en wielophanging met de Jaguar XK120 en Malcolm Sayer paste zijn kennis en ervaring van de techniek en aërodynamica uit de luchtvaartindustrie toe voor het ontwerp van de gestroomlijnde C-type – op basis van ingewikkelde mathematische formules en geavanceerde berekeningen.

De C-type werd in slechts zes maanden ontwikkeld en gebouwd. Voor de 24-uursrace van Le Mans van 1951 verscheen het twaalf man sterke Jaguar team aan de start met drie C-types, die over de openbare weg van de fabriek in Engeland naar het Franse circuit waren gereden. Jaguar won direct de eerste keer Le Mans. Het was ook de eerste van vele successen voor Jaguar in de autosport. De drie C-types, die in 1951 in Le Mans aan de race deelnamen, werden bestuurd door Stirling Moss en Jack Fairman, Leslie Johnson en Clemente Biondetti en de winnaars Peter Walker en Peter Whitehead.

Het uit buizen opgebouwde chassis leverde een belangrijke gewichtsbesparing op. Voortgaande ontwikkelingen brachten behalve schijfremmen (een primeur voor Jaguar) ook 16-inch 60-spaakswielen voor betere koeling van de remmen. De Panhard-stang die dwarsbewegingen in de achterwielophanging tegengaat, was eveneens onderdeel van de ultieme specificatie van de Jaguar C-type waarmee het Jaguar fabrieksteam in 1953 deelnam aan Le Mans. Met deze auto is niet alleen de race gewonnen, hij verbeterde ook het record van de gemiddelde snelheid over 24 uur naar 170,3 km/h – een grote verbetering van het record van 1951, toen de C-type het record al op 150,5 km/h zette.

Aan het succes droegen tevens de drie Weber 40DCO3 carburateurs bij, die het vermogen van Jaguars 3.4 liter zescilinder lijnmotor verhoogde van 149,1 naar 164,1 kW (200 naar 220 bhp). Het extra vermogen, de primeur van de schijfremmen en de lichtgewichtconstructie waren allemaal belangrijk voor Jaguars tweede overwinning op Le Mans.

De auto’s van 1953 zijn te herkennen aan de ingenieuze luchthapper op de motorkap, die de luchtstroming direct naar de carburateurs leidt – het is slechts één van de unieke details van de auto van 1953 die zijn terug te zien op elke nieuwe Jaguar C-Type Continuation.

De winnende auto van 1953, bestuurd door Duncan Hamilton en Tony Rolt, inspireerde de veel bredere toepassing van schijfremmen in zowel raceauto’s als auto’s voor de openbare weg. De innovatie die Jaguar had geïntroduceerd, werd overgenomen door vrijwel de gehele auto-industrie. De kennis en ervaring uit de autosport werden sowieso steeds meer toegepast om het rijden op de openbare weg voor iedereen veiliger en prettiger te maken.

Zoektocht naar authenticiteit

Voor de Jaguar C-Type Continuation was een diepe duik nodig in de historie van de oorspronkelijke C-type – om precies te weten hoe de auto moest worden gebouwd en wat de exacte specificaties moesten zijn, ook om de nieuwe versie succesvol te maken op het circuit. Voordat de fysieke ontwikkeling kon beginnen, verzamelde Jaguar Classic gedurende twee jaar alle informatie die het kon vinden. Het werd een echte zoektocht door de archieven van Jaguar, bestaande uit tekeningen, foto’s en andere documenten op basis waarvan de constructie en de specificatie van deze iconische auto in de 21e eeuw kan worden gereproduceerd.

Behalve over de originele tekeningen en bewaard gebleven onderdelen beschikte het team ook over de originele administratie van de ingenieurs van destijds. Alle informatie die het team nodig had, werd gedigitaliseerd. De administratie omvatte meer dan tweeduizend componenten en alle informatie moest worden gecontroleerd door de Jaguar ingenieurs van nu.

Gelukkig had Norman Dewis – voormalig testrijder en ingenieur van Jaguar – voor zijn overlijden in 2019 waardevolle informatie gedeeld over het bouwproces van de originele C-type. Bovendien had het team van Jaguar Classic toegang tot een origineel exemplaar én foto’s en aantekeningen van Malcolm Sayer als basis voor de bouw van de eerste Jaguar C-Type Continuation, de zogenoemde ‘Car Zero’.

Uiteindelijk kon een 3D CAD-model (3D-model m.b.v. computer aided design) worden gemaakt – voor het eerst dat een compleet Jaguar Classic Continuation model op deze manier is vervaardigd. Om te beginnen werden de grote componenten van de carrosserie en de structuur gemaakt, zodat de ingenieurs beschikten over een gedegen raamwerk en ervoor konden zorgen dat alles zou passen en zou overeenstemmen met de originele informatie.

Met de modernste methoden stelde het team vast dat de originele ontwerpen van Malcolm Sayer klopten. De state-of-the-art middelen en gereedschappen waarover Jaguar Cars tegenwoordig beschikt, waren essentieel voor het bepalen van de authenticiteit van de oorspronkelijke C-Type en voor de bouw van de nieuwe C-Type Continuation.

Specificaties van de Jaguar C-Type Continuation

Van de 53 exemplaren van de C-type die Jaguar in de jaren vijftig bouwde, zijn er 43 verkocht. De specificaties van deze productie-C-types kwamen grotendeels overeen met die van de fabrieksauto’s die Jaguar in 1951 op Le Mans inzette, met trommelremmen, twee SU carburateurs en een vermogen van 149,1 kW (200 bhp).

De eerste exemplaren van de C-Type Continuation worden nu gebouwd in de aanloop naar een door de autosport geïnspireerd, feestelijk evenement voor historische auto’s en hun eigenaren, dat plaatsvindt in 2022. Elk exemplaar van de C-Type Continuation heeft nagenoeg dezelfde technologie en specificaties als de C-type die in 1953 de 24 Uur van Le Mans won. Dat zijn onder meer een 3.4 liter zescilinder lijnmotor en drie Weber 40DCO3 carburateurs, met een vermogen van 164,1 kW (220 bhp) en de destijds vooruitstrevende schijfremmen die in belangrijke mate bijdroegen aan de overwinning op recordsnelheid in de 24-uursrace van Le Mans van 1953.

De 3.4 liter zescilinder lijnmotoren – waarvoor negen maanden nodig zijn om ze te bouwen – worden voorzien van grondig gerenoveerde Weber carburateurs. Andere details onder de motorkap zijn authentiek, zoals de hydraulische Plessey-pomp op de versnellingsbak, die remvloeistof naar de remmen pompt.

De aandacht voor detail reikt ook tot onderdelen als het remvloeistofreservoir. In de originele auto’s was dat voorzien van beugels die waren bedoeld voor montage in een andere auto. In de oorspronkelijke C-type hadden ze dus geen functie en ook in de C-Type Continuation is dat het geval.

De auto’s uit 1953 waren voorzien van een ander zekeringkastje dan de eerdere exemplaren. Alle exemplaren van de nieuwe C-Type Continuation zijn voorzien van een gereviseerd origineel exemplaar van exact het juiste model – Jaguar Classic heeft die speciaal voor dit project opgespoord. Ook de achteruitkijkspiegel van het merk Lucas op alle exemplaren van de C-Type Continuation, is het resultaat van een uitputtende speurtocht naar authentieke onderdelen. Aan het begin van het project was er slechts één exemplaar beschikbaar, maar Jaguar Classic heeft genoeg originele exemplaren gevonden om ervoor te zorgen dat elke C-Type Continuation wordt voorzien van een originele Lucas achteruitkijkspiegel, net als de driekwart racevoorruit, de aeroscreen en de Smiths instrumenten in de cockpit.

De originele klokken en meters zijn het toonbeeld van de vele uren vakmanschap die Jaguar Classic steekt in elke nieuwe C-Type Continuation. Niet alleen zijn ze trouw aan het origineel, ook de manier waarop ze – en de schakelaars eromheen – zijn geïntegreerd, is een voorbeeld van de verregaande aandacht voor detail dat het team van Jaguar Classic besteedt aan het bereiken van perfectie.

De startknop in de Jaguar C-Type Continuation is een ander voorbeeld van deze benadering. Het nauwkeurig nagemaakte onderdeel werkt exact hetzelfde als het origineel en de startprocedure is dus exact gelijk – dankzij betrouwbare en hoogwaardige componenten die ervoor zorgen dat alles werkt zoals het moet, telkens weer. Hetzelfde geldt voor de toerenteller, recht voor de bestuurder: die werkt exact zoals vroeger, inclusief de draairichting tegen de wijzers van de klok in…

Voor elke nieuwe Jaguar C-Type Continuation past Jaguar Classic materialen voor het interieur toe die recht doen aan de geschiedenis van het origineel en die naadloos passen bij het origineel, zodat de authenticiteit is gewaarborgd terwijl de afwerking hoogwaardig, duurzaam en betrouwbaar is.

De cockpit is afgewerkt met het materiaal Hardura en bekleed op een niveau dat dat van het origineel overtreft, maar dat met de zilverkleurige afwerking sterk doet denken aan het origineel.

De Rexine afwerking van het dashboard en de zijpanelen in de C-Type Continuation komt van de allerlaatste rol van dit materiaal die nog te vinden was. Dat maakt de sfeer hoogst authentiek, ook dankzij dezelfde afwerking als zeventig jaar geleden.

De stoelen, met keuze uit acht tinten leder, zijn bekleed door de specialisten van Bridge of WeirTM en voorzien van racegordels – gemonteerd met een nieuw ontwikkeld component om aan de veiligheidseisen van de FIA te voldoen. Ook het stuurwiel van het merk Bluemel komt overeen met het originele stuur. Net als op het originele stuur ontbreekt de naafdop, om ongewenste reflectie en schittering te voorkomen. Natuurlijk kunnen kopers van de C-Type Continuation ervoor kiezen om tóch een iconische Jaguar naafdop te laten monteren.

Alle exemplaren van de C-Type Continuation zijn door de FIA goedgekeurd voor kampioenschappen historisch racen, inclusief de Jaguar Classic Challenge met races op Le Mans, Spa-Francorchamps en Silverstone. Om aan de reglementen te voldoen, kunnen de C-Type Continuations uitgerust worden met het door de FIA goedgekeurde Harness Retention System en een rolbeugel geïntegreerd in het schutbord achter – ter bescherming van eigenaren die de auto ook op het circuit gebruiken. Andere uitrusting die door de FIA wordt vereist, zijn een brandblussysteem voor de voetenruimte en de motorruimte, te bedienen met extra schakelaars. Ook die ogen authentiek.

Er is keuze uit twaalf carrosseriekleuren, zoals Suede Green, Cream, Pastel Blue en British Racing Green. Optioneel zijn cirkels voor racenummers op de portieren, zowel in gewoon White als Old English White. Het zorgvuldige lakproces met watergedragen verf vergt een week. Optioneel zijn Jaguar badges.

Jaguar C-Type Continuation: technische specificaties

Aandrijflijn en onderstel

• Met de hand gebouwde 3.4 liter DOHC zescilinder lijnmotor

• Vermogen 164,1 kW (220 bhp) @ 5.800 tpm.

• Drie Weber 40DCO3 carburateurs

• Handgeschakelde vierversnellingsbak

• Plessey-pomp gemonteerd op versnellingsbak

Exterieur

• Carrosserie vervaardigd van met de hand gerold 1,6 mm dik aluminium

• Keuze uit twaalf carrosseriekleuren

• Cirkels voor racenummers op deuren optioneel

• Jaguar badges als optie

• 16-inch 60-spaakswielen

Interieur

• Keuze uit acht kleuren voor lederen stoelbekleding

• Originele Lucas achteruitkijkspiegel met driekwart voorruit en aeroscreen

• Klokken en meters van Smiths

• 15-inch Bluemel stuurwiel

• FIA Harness Retention System

• Door de FIA goedgekeurd brandblussysteem