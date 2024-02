Opel realiseert wereldwijde verkoopgroei van 15 procent in 2023

Opel heeft in 2023 een stevige verkoopgroei van liefst 15 procent gerealiseerd, het hoogste groeipercentage in ruim twintig jaar.

De wereldwijde verkoop van Opel steeg tot ongeveer 670.000 voertuigen, het hoogte registratieaantal in de afgelopen vier jaar. Opel sloot 2023 af met een marktaandeel van 5,3 procent op thuismarkt Duitsland. In Groot-Brittannië noteerde zustermerk Vauxhall zelfs een marktaandeel van zes procent. Ook in Turkije is Opel zeer succesvol met een marktaandeel van zes procent.