Nieuwe Koreaanse KGM Torres EVX nu leverbaar met SEPP-subsidie

KGM start met de verkoop van de nieuwe Torres EVX. De volledig elektrisch aangedreven SUV is leverbaar vanaf 41.250 euro (fiscale waarde 39.990 euro) en komt daarmee in aanmerking voor overheidssubsidie voor particulieren (SEPP). Inclusief subsidie is de Torres EVX al leverbaar vanaf 38.300 euro.