Verdachte aangehouden voor zedenmisdrijf

Een 31-jarige Tilburger is woensdag 1 mei omstreeks 06.10 uur aangehouden die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een 24-jarige vrouw. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 april jl. in de omgeving van de Korte Tuinstraat.

Het 24-jarige slachtoffer was uit geweest in het centrum. In de omgeving van de Korte Tuinstraat werd zij met geweld door een man seksueel misbruikt. Ze was erg ontdaan. Omstanders brachten haar naar het politiebureau. De politie startte direct een uitgebreid buurtonderzoek. Ook werden camerabeelden veiliggesteld. Dit onderzoek leidde de zedenpolitie naar een 31-jarige Tilburger waarna deze man vanmorgen in opdracht van de officier van justitie als verdachte is aangehouden.