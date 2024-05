Opel onthult volledig nieuwe Grandland

Kenmerkend voor de nieuwe Opel Grandland is zijn 3D Vizor familiegezicht met in het midden het verlichte Blitz-logo, de Intelli-Lux Pixel HD-koplamptechnologie met meer dan 50.000 individuele verlichtingselementen en de permanent verlichte Opel-belettering aan de achterzijde. De Opel Grandland is gebaseerd op het STLA Medium-platform van Stellantis, dat in de basis is ontwikkeld voor volledig elektrische aandrijving. De SUV krijgt onder meer de beschikking over een zeer plat ontworpen batterijpakket met een capaciteit van 98 kWh, goed voor een actieradius tot zo’n 700 kilometer (WLTP1).



“De nieuwe generatie Grandland markeert een nieuwe mijlpaal voor Opel”, zegt Florian Huettl, CEO van Opel. “Met zijn komst is vanaf nu elke Opel beschikbaar met volledig elektrische aandrijving – een belangrijke stap in ons elektrische offensief. De nieuwe Grandland is ontworpen en ontwikkeld in Rüsselsheim en wordt geproduceerd in Eisenach. Daarnaast is de relatie met de Opel Experimental onmiskenbaar. De nieuwe Grandland biedt de innovaties die voor het eerst te zien waren op deze buitengewone conceptauto en versterkt daarmee onze positie in het belangrijke C-SUV-segment.”