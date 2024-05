Prototypes Range Rover Electric getest onder extreme omstandigheden

De Range Rover Electric zet een volgende stap in zijn ontwikkeling. De eerste prototypes rijden nu rond op enkele van ‘s werelds meest uitdagende testlocaties.

Range Rover stelt de volledig elektrische aandrijflijn op de proef bij extreme temperaturen van -40° C boven de poolcirkel tot +50° C in de verschroeiende woestijnen van het Midden-Oosten. De Range Rover Electric wordt de stilste en meest verfijnde Range Rover ooit.

Electric Drive Unit

De eerste tests van de Range Rover Electric waren gericht op de capaciteiten van de accu en de Electric Drive Unit (EDU), bestaande uit de kerncomponenten transmissie, elektromotor en regelelektronica. Dit gebeurde bij extreme temperaturen onder het vriespunt tot –40° C. Zowel de accu als de EDU worden door JLR zelf geassembleerd, een primeur voor het merk.