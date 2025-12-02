Nieuwe basisversie FIAT Grande Panda ‘POP’ vanaf €24.999 voor zowel elektrisch als brandstofversie en standaard tot 8 jaar garantie

De FIAT Grande Panda ademt de geest van het Italiaanse merk. Hij staat voor slimme, toegankelijke mobiliteit voor een breed publiek. Met zijn compacte afmetingen - 3,99 x 1,76 x 1,58 meter - biedt Grande Panda ook verrassend veel ruimte.

Nu heeft de Grande Panda een volledig aanbod van aandrijflijnen; hybride, 100% elektrisch en benzine . Ook is hij nu leverbaar in een basisvariant, de POP-uitvoering. Standaard is de auto dan onder andere voorzien van stootlijsten met gestantst Panda-logo, airconditioning, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, multifunctioneel stuurwiel, 10” digitaalinstrumentenpaneel, elektrisch bedienbare ramen rondom, een smartphone cradle, parkeersensoren achter en een lichtsensor. Qua veiligheidssystemen is de auto onder meer uitgerust met E-Call (Emergency) en B-call (breakdown) assistentie, Lane Keeping Assist, verkeersbord- en vermoeidheidsherkenning.

Qua uitrustingniveau’s boven de POP is keuze uit twee rijk uitgeruste uitvoeringen; ICON en LA PRIMA. De ICON biedt bovenop de basisuitrusting een 10,25-inch infotainmentscherm met zes speakers, full LED-koplampen en achterlichten en keuze uit twee optiepakketten: Tech en Style. Het Tech Pack voegt zaken toe als automatische airco, navigatie, parkeersensoren vóór, een achteruitrijcamera en draadloos opladen.

Het Style Pack brengt 16-inch lichtmetalen velgen, dakrails, privacy glass en beschermplaten. De LA PRIMA combineert beide pakketten met 17-inch lichtmetalen wielen, hoogwaardige interieurafwerking en exclusief gebruik van BAMBOX Bamboo Fiber Tex® op het dashboard. Optioneel is een Winter Pack beschikbaar, bestaande uit stoel-, stuurwiel- en voorruitverwarming.