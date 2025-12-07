Gevechtsvliegtuigen vliegbasis Volkel opgestegen na detectie drone

Ongeïdentificeerde toestellen in luchtruim

Deze meldingen worden gedaan als er bijvoorbeeld ongeïdentificeerde toestellen het luchtruim van België, Nederland of Luxemburg binnenvliegen. Op dit moment is nog onbekend waarvoor de melding van vandaag precies ging. Misschien volgt daar later nog uitsluitsel over van de Koninklijke Luchtmacht.

Update 17.00 uur: Drone

'Het onbekende object betrof een drone. De drone heeft het luchtruim weer verlaten en vormde geen directe dreiging. Vliegverkeer heeft geen hinder ondervonden van de drone. De F-35’s zijn weer teruggekeerd op Vliegbasis Volkel', zo meldt het ministerie van Defensie zojuist.

'Belang van snelle inzetbaarheid aangetoond'

De QRA werd vanochtend om 10.20 uur ingezet door de luchtgevechtsleiding, die het object op de radar waarnam. De inzet van de QRA gebeurt niet vaak, maar het incident van vandaag toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan. De F-35’s staan 24 uur per dag paraat en kunnen binnen enkele minuten opstijgen en een ongeïdentificeerd toestel onderscheppen.

QRA

De zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA) is sinds 27 november 2025 weer in handen van vliegbasis Volkel. Voor de bewaking van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg staan permanent twee F-35’s van vliegbasis Volkel paraat om te worden ingeschakeld. Op 15 januari 2026 neemt vliegbasis Leeuwarden deze taak weer over.