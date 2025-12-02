Jaguar viert 90-jarig jubileum

Jaguar viert 90 jaar designhistorie met een bijzonder moment in Londen.

Voor het eerst staan de allereerste naamdrager – de SS Jaguar uit 1935 – en het nieuwste design, de Type 00, samen tentoongesteld. Een krachtig eerbetoon aan het verleden en een vooruitblik op de toekomst.

Samen staan ze symbool voor het visionaire ethos van Jaguar. De SS Jaguar was in zijn tijd baanbrekend. De Type 00 is dat nu opnieuw. De SS Jaguar gaf het merk zijn naam; de Type 00 laat zien waar het merk naartoe beweegt.