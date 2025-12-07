Zeker 20 autospiegels gestolen van auto's in Abcoude

Autospiegeldieven hebben in de nacht van 4 op 5 december veelvuldig toegeslagen in Abcoude. Dit meldt de politie.

'In totaal werden minstens 20 spiegels of spiegelglazen gestolen, wat al snel een schadebedrag van honderden euro's per eigenaar oplevert', aldus de politie. De politie roept mensen op om aangifte te doen. Getuigen en beelden zijn ook welkom.