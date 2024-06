FIAT Professional introduceert 8‑trapsautomaat voor nieuwe Ducato

FIAT Professional presenteert de nieuwe 8-trapsautomaat (AT8) voor de Fiat Ducato en zijn campervariant. Deze nieuwe transmissie is het resultaat van het streven van FIAT naar productverbetering en een hoge mate van klanttevredenheid.

De nieuwe AT8 staat garant voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 10% vergeleken met de huidige versie met een automatische transmissie. Dit is vooral te danken aan de evenwichtigere, efficiëntere en beter gecontroleerde koppelafgifte.



Behalve een lager brandstofverbruik en minder emissies draagt de nieuwe AT8 ook bij aan de verbeterde rijbeleving van de Fiat Ducato. Door de geoptimaliseerde schakeltijden, kwaliteit en controle neemt het rijcomfort verder toe. Deze eigenschappen zijn te danken aan nieuwe koppelingen die zorgen voor extra efficiëntie. Het toegenomen koppel tot 450 Nm van de 180 Multijet 4.0‑dieselmotor behoort tot het beste in het segment van de grote bestelwagens met voorwielaandrijving. Een andere innovatie is de hydraulische accumulator die een belangrijke rol speelt bij de schakelacties van de transmissie. De accumulator zorgt voor een snellere reactietijd en extra verfijnde werking van het start-/stopsysteem.