Robuuste Nissan X-Trail N-Trek

Nissan maakt de prijzen bekend van de nieuwe Nissan X‑Trail N‑Trek. De avontuurlijke SUV met e‑POWER-technologie en e‑4ORCE-vierwielaandrijving is direct te bestellen. De prijzen beginnen bij 57.190 euro.

De nieuwe Nissan X‑Trail N‑Trek straalt avontuur uit. De voorkant valt op door de donkere afwerking van de ‘V‑motion grille’. Bij andere uitvoeringen van de X‑Trail is de omlijsting van deze grille verchroomd. De skidplates aan zowel de voor- als achterkant zijn uitgevoerd in gunmetal-kleur, en de buitenspiegels hebben een zwarte finish. Bovendien zijn er nieuwe LED-mistlampen geïntegreerd in het onderste gedeelte van de voorbumper.