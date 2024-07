CITROËN STEUNT ‘PLASTIC SOUP SURFER’ MERIJN TINGA

Hij legt ditmaal een 850 kilometer lange tocht af van Londen naar Parijs om aandacht te vragen voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes in Frankrijk. Citroën steunt hem in zijn mobiliteitsbehoeften met een Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid 180.



Merijn vertrekt op zaterdag 22 juni vanuit Londen op een windsurfboard dat is gemaakt van gerecyclede plastic flessen uit de Seine (Parijs) en de Thames (Londen), van gerecycled piepschuim en schimmeldraden (mycelium). Dit is het zesde surfboard van gerecycled plastic waar Merijn voor zijn expedities op vertrouwt. Zijn doel is om op 11 juli in Parijs aan te komen, waar hij een conferentie zal organiseren om het Franse publiek en politici te overtuigen van het belang van statiegeld. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zal Merijn ontvangen en hem ondersteunen bij deze belangrijke bijeenkomst.