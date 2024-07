Alfa Romeo Junior VELOCE debuteert met nieuwe 280 pk sterke elektromotor

Het Alfa Romeo ontwikkelingsteam heeft de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van deze zeer dynamische versie. De elektromotor van de Alfa Romeo Junior VELOCE levert een vermogen van 207 kW (280 pk), in lijn met de VELOCE-modellen van de Giulia, Stelvio en Tonale.



Voor de internationale pers en zelfs voorafgaand aan de officiƫle typegoedkeuring staat de Alfa Romeo Junior VELOCE met zijn 207 kW (280 pk) sterke elektromotor klaar op het befaamde testcircuit in het Italiaanse Balocco, waar de dynamische prestaties van de auto zijn fijngeslepen. Het is bovendien een dubbel debuut: niet alleen de Alfa Romeo Junior VELOCE is nieuw, het is ook een primeur voor de nieuwe elektromotor.