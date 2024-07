Bangarage nieuwe dealerpartner Astara Nederland voor KGM, Seres en Isuzu

Lou Jedeloo, Country Manager bij Astara Nederland, is zeer verheugd met de aanstelling van Bangarage: “Bangarage is al sinds 1947 een gerenommeerd automobielbedrijf in de regio Groot‑Amsterdam en een vertrouwd adres als het gaat om kwaliteit en klanttevredenheid. Bovendien heeft het bedrijf veel ervaring op het gebied van retail en nieuwe mobiliteitsconcepten in de autobranche. De professionaliteit en ambitie van Bangarage sluiten naadloos aan op die van Astara Nederland. Met dit nieuwe dealerschap vergroten we het klantbereik van KGM, Seres en Isuzu in deze regio en zijn we verzekerd van een vooruitstrevende partner in sales en aftersales.”



Bangarage brengt KGM, Seres en Isuzu samen onder één dak in het pand aan de Grutterij in Amstelveen. Naar verwachting zijn alle dealeractiviteiten na de zomervakantie volledig operationeel, geleid door een toegewijd team van sales- en aftersales-professionals met een bewezen staat van dienst op het gebied van klanttevredenheid.



Theo Mulder, directeur van Bangarage: “Het is voor ons een geweldige kans om onze activiteiten verder uit te breiden als erkend dealer van KGM, Seres en Isuzu. We hebben veel vertrouwen in de groei van deze merken en de algehele business case. De merken, de modellen, de timing, de marktontwikkeling en de visie van Astara Nederland… het klopt allemaal.”



Arie Bast, CFO bij Bangarage, vult aan: “Als erkend dealer van KGM, Seres en Isuzu hebben we een sterke propositie. De regio Groot-Amsterdam biedt veel kansen voor nieuwe automotive activiteiten. Mede door de focus op elektrificatie is er een groot potentieel voor de adaptatie van deze nieuwe merken. KGM, Seres en Isuzu zijn ambitieuze uitdagers van de gevestigde merken. Samen vormen ze een sterke combinatie, waarmee wij ons als een ‘powerhouse in retail’ verder kunnen ontwikkelen.”



Bangarage Amstelveen

Sinds begin 2024 is Bangarage Amstelveen geen onderdeel van het Volvo-dealernetwerk door de vertraagde ontwikkelingen voor woningbouw in de Amstelveense wijk Legmeer. Vanaf deze zomer en samen met Astara Nederland, eveneens gevestigd in Amstelveen, zal Bangarage nieuwe automotive concepten ontwikkelen. En op termijn zal een nieuwe locatie worden betrokken met de nieuwe merken KGM, Seres en Isuzu. Het team van Bangarage Amstelveen is er klaar voor.



Astara Nederland

KGM, Seres en Isuzu worden door Astara in Nederland geïmporteerd en gedistribueerd. De organisatie maakt deel uit van Astara Group, een internationaal toonaangevende speler in de mobiliteitsbranche met meer dan dertig automerken in haar portfolio en actief in negentien landen verdeeld over drie continenten. Astara heeft zich inmiddels bewezen in het succesvol introduceren van nieuwe merken op de markt, waaronder KGM (voorheen SsangYong) en het Chinees-Amerikaanse Seres. De aanstelling van Bangarage als erkend dealer in Groot-Amsterdam markeert een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een landelijk dealernetwerk en het versterken van haar positie in de markt voor New Energy Vehicles.



KGM, Seres en Isuzu

Het Koreaanse KGM introduceert dit jaar de 100% elektrische Torres EVX, een avontuurlijke en zeer ruime SUV met indrukwekkende specificaties. Na de Torres EVX volgen vanaf volgend jaar meerdere nieuwe modellen, wat de productlijn verder zal diversifiëren en versterken.



Seres breidt dit jaar zijn aanbod uit met diverse EV-modellen in een prijsklasse variërend van ruim € 30.000 tot circa € 60.000. Deze auto’s zijn ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare en milieuvriendelijke voertuigen in verschillende segmenten.



Het Japanse Isuzu is al jaren een gerenommeerde speler in de pick-up markt. Met oog op de aankomende BPM-regelgeving richt Isuzu zich daarnaast op de introductie van een elektrische pick-up met een trekvermogen van 3,5 ton, die medio volgend jaar gelanceerd wordt.