Suzuki maakt prijzen vernieuwde Vitara bekend

Het onderscheidende design van de Vitara is verder versterkt met subtiele aanpassingen. Zo heeft de auto een nieuw design van de koplampunit, een sportieve voorbumper met pianozwarte grille en extra aangezette zijschermen. De nieuwe aerodynamisch gevormde lichtmetalen velgen, gewijzigde achterspoiler en aerodynamische verbeteringen aan de bodem dragen verder bij aan een verlaging van de CO2 uitstoot. Daarnaast is Suzuki Connect toegevoegd, een slimme connectiviteitsdienst waarmee de klant via de smartphone een tal van functies kan checken en bedienen. Met een trekgewicht tot 1.500 kg kan de Vitara goed overweg met middelgrote caravans. Er zijn drie uitrustingsniveaus beschikbaar: Comfort, Select en Style.

Een rijke standaarduitrusting

Voor de scherpe prijs biedt de Vitara Comfort een rijke standaarduitrusting met onder andere 17-inch lichtmetalen velgen, een 9-inch multimediasysteem, uitgebreide connectiviteitsopties zoals Apple CarPlay en Android Auto™, een achteruitrijcamera, Suzuki Safety System en Climate Control. De Suzuki Vitara Comfort heeft een consumentenprijs vanaf 28.995 euro.

Select en Style

De Select-uitvoering is er vanaf een consumentprijs van 29.695 euro biedt dezelfde basisfunctionaliteiten en veiligheidssystemen als de Comfort, maar onderscheidt zich door extra highlights zoals parkeersensoren achter, een automatisch dimbare achteruitkijkspiegel, stoelverwarming en het Suzuki Safety System Pro met Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert. De Style voegt daar luxe-opties aan toe, zoals 17 inch gepolijste lichtmetalen velgen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, kunstlederen en suède bekleding, en parkeersensoren voor en achter. Op de Style is een panoramisch sunroof leverbaar voor een meerprijs vanaf €750. De prijs van de Suzuki Vitara Style start bij 32.195 euro.

Efficiënte hybride-aandrijflijnen

De Suzuki Vitara biedt verschillende aandrijflijnen, waaronder de 1.4 Boosterjet Smart Hybrid en de 1.5 Hybrid Automaat, elk met voordelen op het gebied van brandstofefficiëntie en rijplezier. Het model is ontworpen voor avontuur, met opties zoals de AllGrip SELECT 4WD voor maximale controle onder diverse rijomstandigheden. De Vitara Select en Style zijn leverbaar met automatisch transmissie en/ of AllGrip vierwielaandrijving. Ten opzichte van de 1.4 Boosterjet Smart Hybrid kent de 1.5 Hybrid een meerprijs van 3.000 euro. Een Vitara met AllGrip vierwielaandrijving is er vanaf 33.295 euro.

Breed scala aan kleuropties

De nieuwe Suzuki Vitara is verkrijgbaar in tien stijlvolle kleuren: vijf single-tone en vijf two-tone. Nieuwe kleuren zijn Titan Dark Gray Pearl Metallic en Sphere Blue Pearl (single-tone) en Sphere Blue Pearl Metallic & Cosmic Black Pearl Metallic (two-tone). De Comfort-uitvoering is alleen leverbaar in single-tone kleuren, terwijl de Select en Style alle kleuropties bieden. Metaalkleur of pareleffect is beschikbaar voor 649 euro en two-tone voor 849 euro.

Introductieplanning

De nieuwe Suzuki Vitara is vanaf dit moment beschikbaar bij de Nederlandse Suzuki dealers en wordt net als andere producten van Suzuki standaard geleverd met zes jaar of 150.000 kilometer garantie.