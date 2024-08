Hyundai frist aanbod i20 op en presenteert sportieve N Line-uitvoering

De prijzen van de Hyundai i20 beginnen bij € 24.495. Dit betreft de i-Motion-uitvoering. Deze instapversie wordt aangedreven door een 1.2-liter MPI viercilinder-benzinemotor met 58 kW (79 pk) en 113 Nm koppel en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het tarief voor Private Lease begint bij € 355 en voor Zakelijke Lease bij € 305 per maand. Ook is de Hyundai i20 leverbaar met een geavanceerde aandrijflijn met 1.0-liter T-GDI driecilinder-benzinemotor met 73,6 kW (100 pk) en 171 Nm koppel en 48-volt mild-hybrid-technologie. Deze motor is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde Intelligent Manual Transmission met zes versnellingen (6iMT). Het 48-volt mild-hybrid-systeem draagt bij aan een vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.