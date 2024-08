Mitsubishi Motors Europa onthult Outlander PHEV op 1 oktober

De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is specifiek voor de Europese markt ontwikkeld en dat blijkt uit dynamiek en verfijning. Hij is gebaseerd op het I-Fu-Do-Do-concept, dat zich vanuit het Japans laat vertalen als authentiek en majestueus. De Outlander PHEV is een verdere doorontwikkeling van het door Mitsubishi gepioneerde PHEV-systeem. Daarmee is net als met een EV puur elektrisch te rijden. Een accupakket midden onder de auto voorziet twee krachtige elektromotoren van de benodigde stroom. Een verbrandingsmotor ondersteunt het geheel. De Outlander PHEV heeft vierwielaandrijving en valt op door een zelfverzekerd design en een hoge mate van veiligheid en comfort.