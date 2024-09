Hyundai presenteert nieuwe ‘Hyundai Way’-strategie

Hyundai Motor heeft tijdens de CEO Investor Day 2024 zijn nieuwe strategie voor de middellange en lange termijn gepresenteerd: Hyundai Way. Die is gericht op het versterken van de concurrentiepositie op het gebied van elektrische auto’s (EV’s) en hybridetechnologie, de ontwikkeling van batterijen en autonome voertuigen en het uitbreiden van zijn rol in de energietransitie op de mobiliteitsmarkt. Hyundai wil flexibel inspelen op de markt met zijn dynamische mogelijkheden, waarin mobiliteit en energie centraal staan.

Uitbreiding aanbod hybridemodellen met TMED-II-systeem

Hyundai is met zijn TMED-hybridesysteem al jaren voorloper op de markt voor hybride-auto’s. Met de nieuwe strategie wil Hyundai de toepassing van zijn hybridetechnologie uitbreiden naar alle voertuigsegmenten, inclusief de premiummodellen van het merk Genesis. In 2025 introduceert Hyundai het nieuwe TMED-II-systeem, dat betere prestaties en brandstofefficiëntie biedt. Hyundai verwacht tegen 2028 1,33 miljoen hybridevoertuigen te verkopen, met een sterke focus op de Noord-Amerikaanse markt.

Introductie van nieuwe Extended Range EV

Om de vraag naar EV’s te stimuleren, ontwikkelt Hyundai een nieuwe Extended Range EV (EREV), die de voordelen van een auto met verbrandingsmotor en een EV combineert. De EREV biedt een actieradius van meer dan 900 km en kan zowel worden bijgetankt met brandstof als opgeladen met elektriciteit, waardoor hij aantrekkelijker is voor consumenten die nog niet klaar zijn voor de overstap naar een volledig elektrische auto. De productie van de EREV start eind 2026 in Noord-Amerika en China, waarna de verkoop start in 2027.

Uitbreiding van EV-aanbod

Hyundai heeft tegen 2030 – wanneer het een toename van de vraag naar EV’s verwacht – een compleet EV-gamma met 21 modellen gepland staan, variërend van betaalbare modellen tot luxe en high-performance modellen. De focus blijft bij het line-up merk IONIQ op de populaire modellen in het EV-segment, terwijl het merk Genesis op de premiummarkt gericht blijft. N focust op high-performance modellen. Hyundai wil snel inspelen op veranderende marktomstandigheden door het aanbod EV’s gevarieerder te maken en aan te passen aan de vraag op regionale markten.

Groeiende verkoop door productie-uitbreiding

In de jaren tot 2030 wil Hyundai de productiecapaciteit met 1 miljoen eenheden verhogen om wereldwijd 5,55 miljoen voertuigen te verkopen, waarvan 2 miljoen EV’s. Het breidt de productie uit naar opkomende markten en versterkt zijn aanwezigheid in China en Indonesië. Door toepassing van innovatieve productietechnieken, zoals toegepast in het Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore, wil Hyundai zijn productie-efficiëntie wereldwijd verhogen.

In opkomende markten als het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Azië breidt Hyundai zijn productielijnen en distributienetwerken uit om in te spelen op lokale behoeften en regelgeving, met de focus op hybride- en EV-modellen.

Versterking van batterijtechnologie

Onder de Hyundai Dynamic Capabilities-strategie richt Hyundai zich op meerdere batterijtechnologieën en verbetering van de veiligheid en prestaties van batterijtechnologie. Hyundai ontwikkelt diverse soorten batterijen, waaronder solid-state batterijen en goedkopere NCM-batterijen. Door de introductie van nieuwe technologieën en verbeterde veiligheidssystemen wil Hyundai de kosten verlagen en de levensduur van batterijen optimaliseren.

Software-gedreven transitie en de SDV Pace Car

Hyundai werkt aan een verschuiving naar software-gedefinieerde voertuigen (SDV’s) om een transformatie in het mobiliteits-ecosysteem te leiden. Het ontwikkelt zijn hardware op basis van software en AI, die data kunnen verzamelen en gebruiken om het gebruik van voertuigen te optimaliseren. Hyundai zal een open software-ecosysteem creëren met app-markten en tools voor derde partijen, waardoor ontwikkelaars toegang krijgen tot Hyundai’s voertuigdata. Medio 2026 presenteert Hyundai de SDV Pace Car met snellere en stabielere AI en functies voor autonoom rijden, evenals nieuwe mobiliteitsdiensten.

Verkoop van autonoom rijdende voertuigen

Hyundai plant de start van een bedrijf dat wereldwijd specifiek autonome voertuigen verkoopt aan softwarebedrijven. Door samenwerking met toonaangevende bedrijven op het gebied van technologie voor autonoom rijden wil Hyundai een platform ontwikkelen dat Level 4-autonoom rijden mogelijk maakt. Het bedrijf breidt zijn operationele ervaring uit met robotaxi-platforms en richt zich op veilige en betrouwbare autonome rijsystemen.

Hyundai ontwikkelt continu nieuwe technologieën om de veiligheid van batterijen en autonome voertuigen te verbeteren. Door de integratie van AI en data-analyse, blijft Hyundai werken aan het verbeteren van veiligheidsfuncties en het verlengen van de levensduur van batterij- en voertuigcomponenten, wat bijdraagt aan een betere gebruikservaring en hogere kwaliteit.

Marktuitbreiding met strategische samenwerkingen

Hyundai breidt zijn samenwerking uit met batterijleveranciers en softwareontwikkelaars om nieuwe oplossingen te bieden voor EV’s en autonoom rijdende voertuigen. Dit omvat onder meer partnerships met bedrijven als LG Energy Solution die bijdragen aan de wereldwijde groei en technologische voorsprong van Hyundai in de auto-industrie.

Toekomstige inzet op waterstoftechnologie

Hyundai zet zich in voor een waterstofmaatschappij met het merk HTWO, dat de productie en toepassing van waterstof uitbreidt naar transport, industrie en energieoplossingen. Hyundai streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2045 en gebruikt innovatieve methoden zoals Waste-to-Hydrogen (W2H) voor schone waterstofproductie. Met initiatieven als de HTWO Grid wil Hyundai waterstof integreren in diverse sectoren en bijdragen aan een duurzame energietoekomst.

Financiële doelstellingen en investeringsplannen

Tijdens de Investor Day presenteerde Hyundai ook zijn financiële strategie, met onder meer een investering van 120,5 biljoen Koreaanse won (zo’n 81,6 miljard euro) voor de komende tien jaar, gericht op R&D, kapitaaluitgaven en strategische investeringen. Hyundai heeft als doel een operationele winstmarge van 10 procent tegen 2030, door kostenreducties in EV’s en het aanbieden van EREV-modellen.

Investeringen in technologie en infrastructuur

Hyundai investeert fors in technologie en verbetering van infrastructuur, zoals batterijen, software voor de ontwikkeling van voertuigen en waterstoftechnologie. Onder de strategie Hyundai Way wordt een significant deel van de investeringen gericht op het versterken van de concurrentiepositie van Hyundai in de EV-markt en het versnellen van de transitie naar duurzame energieoplossingen.

Versterking van aandeelhouderswaarde

Hyundai voert een rendementconcept voor aandeelhouders in, met een proactief dividendbeleid en de inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf richt zich op een ROE van 11 tot 12 procent in de komende drie jaar en verhoogt het jaarlijkse dividend tot een minimum van 10.000 Koreaanse won per aandeel (zo’n 6,70 euro).

Toekomstgerichte transformatie en leiderschap in energie en mobiliteit

Met de strategie Hyundai Way wil Hyundai zich positioneren als marktleider in de mobiliteits- en energiesector door in te zetten op innovatieve technologieën, nieuwe bedrijfsmodellen en duurzame oplossingen. Hyundai’s transitie naar elektrificatie en waterstofenergie vormt de kern van zijn toekomstvisie, waarbij het streeft naar wereldwijd leiderschap tijdens de energie- en mobiliteitstransitie.