Internationale tekenwedstrijd van Toyota voor achttiende keer georganiseerd: Toyota Dream Car Art wedstrijd

Toyota organiseert dit jaar voor de achttiende keer de internationale Toyota Dream Car Art wedstrijd, waarin kinderen hun droomauto of visie op toekomstige mobiliteit kunnen delen.

De wedstrijd loopt tot en met 31 januari 2025 en is voor kinderen tot en met 15 jaar. Onderwaterauto’s, auto’s die volledig automatisch bloemen planten, auto’s op windenergie en onderwaterauto’s. Afgelopen edities hebben duizenden kinderen spectaculaire droomauto’s en hun visie op toekomstige mobiliteit getekend. Toyota gelooft in de kracht van creativiteit en daagt kinderen dit jaar opnieuw uit om hun toekomstvisie te delen in de Toyota Dream Car Art wedstrijd.