Zwartrijder steekt in op conducteur

Volgens Het Laatste Nieuws raakte de conducteur rond 22.30 in discussie met een reiziger die geen vervoersbewijs had. Op het station van Lier werd de zwartrijder uit de trein gezet en opende direct de aanval op de conducteur. Met een scherpvoorwerp ging de zwartrijder het slachtoffer te lijf.

De conducteur kon ter plaatse aan zijn verwondingen geholpen worden. De identiteit van de zwartrijder is bekend. Het is nog onduidelijk of deze is aangehouden.