'Piloten klaagden al eerder over Boeing 737 MAX 8'

Amerikaanse media melden dat er in de VS al zeker vijf piloten zijn die eerder hebben geklaagd over problemen met de besturing van een Boeing 737 MAX 8 tijdens cruciale momenten in de lucht.

Enkele van de gemelde problemen lijken op de vermoedelijke oorzaak van de crash met dit type Boeing in Indonesië in oktober 2018. Door problemen met het zogenoemde anti stall systeem hadden de piloten moeite om de neuws van het toestel in de juiste richting te houden. De Amerikaanse piloten konden hun beklag doen bij een landelijk platform. Een van de captains liet weten dat de neus van zijn toestel ineens zo snel omlaag ging dat het alarm afging.

Nu na de ramp met de Boeing 737 MAX 8 in Ethiopië blijven alle toesteel van Boeing in de EU aan de grond. Steeds meer landen laten dit toestel niet meer toe in hun luchtruim. TUI heeft in totaal 3 Boeings van dit type 737 MAX 8. Die worden nu aan de grond gehouden. Het bedrijf laat aan het AD weten dat de planning opnieuw is ingedeeld en dat er extra vliegtuigen zijn ingezet.