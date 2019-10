Ondernemers werken mee in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een veelkoppig monster. Ondernemers kunnen ongewild in dubieuze praktijken belanden en hebben soms niet direct door dat criminelen hun economische infrastructuur misbruiken om zwart geld wit te wassen. Sommige sectoren nemen al zichtbaar maatregelen; zo investeert de bankwereld in veel meer toezicht op onfrisse deals en transacties. Want de drugsindustrie draait niet in de eerste plaats om drugs, maar vooral om geld.

Maandag kwam prominent naar voren dat meer en sneller informatie kunnen delen van groot belang is om beter samen te werken in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De legale economische structuren en goede infrastructuur van Nederland zijn ook voor criminelen aantrekkelijk om hun illegale handel te bedrijven en hun illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Daarom is het noodzakelijk dat opsporingsorganisaties ook samenwerken met bedrijven en branches.

Privacybescherming is een groot goed. Maar het moet wel zo werken dat privacy geen schild vormt voor criminelen die de fundamenten van de rechtsstaat juist proberen te ondergraven. Daarom werken minister Grapperhaus en minister Dekker aan wetgeving om een meer optimale gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen overheidsinstanties, zoals gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, en private partijen.