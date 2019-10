Britse politie vindt 39 lichamen in container op vrachtwagen

In een container op een vrachtwagen in het Britse Grays heeft de politie woensdagochtend 39 lichamen aangetroffen.

De politie deed de ontdekking rond 01.40 uur. De vrachtwagen stond geparkeerd op Waterglade Industrial Park op Eastern Avenue in Grays. Grays ligt ruim 30 kilometer ten oosten van Londen. Dit meldt onder meer Transport Online

Uit de eerste onderzoeksresultaten zou blijken dat het gaat om 38 volwassenen en een tiener. De lichamen moeten nog worden geïdentificeerd. De politie heeft een 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland aangehouden op verdenking van moord.

Vermoedelijk is de vrachtwagen afkomstig uit Bulgarije en afgelopen zaterdag via de haven van Holyhead, een kustplaats in Wales, het Verenigd Koninkrijk binnengekomen.

Hoofdinspecteur Andrew Mariner zegt in de media: 'Dit is een tragisch incident waarbij een groot aantal mensen om het leven is gekomen,” zegt een politiecommandant. “We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik verwacht dat dit proces lang gaat duren,'