Douane onderschept 115 kilo cocaïne in ankerkettingbak

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft het Landelijk Visitatieteam van de Douane vandaag 115 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij is ruim 8,5 miljoen euro.

Ankerkettingbak

De partij verdovende middelen werden deze keer niet in een container aangetroffen, maar zaten verstopt in een ankerkettingbak. De drugs lagen aan boord van bulkschip de ‘Golden Calvus’. Het schip was geladen met kolen en kwam uit Colombia.

De lading was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.