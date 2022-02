Merendeel van de Nederlanders bezoekt uitje tijdens de coronaperiode

Nederland trok er afgelopen jaar veel op uit. Ruim driekwart van de Nederlanders heeft een uitje bezocht. Niet alleen gingen mensen massaal naar bos- en recreatiegebieden, ook dierentuinen en attractieparken waren in trek. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB tijdens de verkiezing het ‘Leukste uitje van Nederland 2022’.

Tijdens de coronaperiode bleven uitjes populair. Ondanks de coronamaatregelen zoals vooraf geboekte tijdsloten gingen Nederlanders op pad. Het werken met tijdsloten is door 79 procent van de bezoekers als prettig ervaren. Toch hoopt 43 procent van de Nederlanders dat dit in de toekomst niet meer hoeft.

Bijna de helft van respondenten gaf aan dat het aanbod van uitjes in de eigen provincie heel belangrijk is. Vooral de korte reistijd maakte het makkelijk om een uitje spontaan te bezoeken. Aan de andere kant vond zo’n 15 procent van de Nederlanders het geen probleem om wat verder te reizen voor een uitje. Zij vonden het juist leuk om in een nieuwe omgeving te zijn.

De meeste bezoekers oriënteerden zich online over het dagje uit en kochten de toegangstickets voor een uitje vooraf. Kortingsacties en aanbiedingen speelden daarbij een belangrijke rol. Circa de helft van de Nederlanders maakte daar geregeld gebruik van bij het kopen van een toegangsticket.

Een gezond aanbod in de horeca van eten en drinken is voor de meeste bezoekers belangrijk. Al wil de meerderheid van de mensen hier niet extra voor betalen. Eén op de drie Nederlanders neemt meestal eigen eten mee naar een uitje en 15 procent doet dit altijd.