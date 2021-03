Veel websites houden zich niet aan privacyregels

De Consumentenbond onderzocht 100 populaire websites. 53 daarvan gaat in in de fout. Een kwart (24) van de websites plaatst al volgcookies voordat ze überhaupt om toestemming hebben gevraagd. Bunq plaatst de meeste: 9. En 20 websites, waaronder Coolblue, NLZiet en OKCupid, plaatsen tóch volgcookies ondanks dat de bezoeker ze geweigerd heeft.

Sturende menu’s

De cookiemuren, die de onderzoekers in 2018 en 2019 (bij datingsites en bij websites over geloof, ziekte en geaardheid) nog veel aantroffen, blijken gelukkig grotendeels verdwenen. Alleen Tweakers gebruikt deze techniek nog, ondanks dat die niet is toegestaan.

Wel vonden de onderzoekers meer ingewikkelde en sturende menu’s. Op 41 sites moeten bezoekers allerlei menu’s doorworstelen om reclamecookies uit te schakelen, terwijl het accepteren van alle cookies op diezelfde sites juist heel simpel is. Ook zijn de cookieverklaringen soms erg uitgebreid. Marktplaats.nl spant de kroon met een ruim 68.000 woorden tellende verklaring. En wie wil controleren of alle cookie-instellingen goed staan, moet pagina’s lang scrollen om 20 cookieschuifjes te controleren.

Foutje

De partijen die zonder toestemming cookies plaatsen, reageren vaak – net als in 2018 en 2019 – met excuses en beloven de problemen op te lossen. De bedrijven die gebruik maken van ingewikkelde menu’s weigeren meestal iets aan te passen.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een reactie weten zeer kritisch te zijn over de ingewikkelde en sturende menu’s en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

Hindernisbaan

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is teleurgesteld over de resultaten: ‘Het is treurig om te moeten constateren dat bedrijven zo hardnekkig de fout in blijven gaan. Hoe ingewikkeld is het nu helemaal om netjes om toestemming te vragen? In de wet staat dat je je vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek toestemming moet geven voor cookies. Daar is absoluut geen sprake van als het keuzemenu meer lijkt op een hindernisbaan of je bezoeker zich eerst door een 170 pagina’s tellende verklaring moet worstelen.’