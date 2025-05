Politie Amsterdam en FBI ontmantelen proxydienst Anyproxy

Het onderzoek begon nadat de politie Amsterdam ontdekte dat het IP-adres van een Nederlandse burger werd misbruikt voor digitale oplichting. Dit leidde tot de ontdekking dat cybercriminelen via Anyproxy toegang kregen tot verouderde routers van legitieme internetaansluitingen, wat hen hielp om onopgemerkt te blijven.

Anyproxy was volgens politieonderzoek verantwoordelijk voor ruim 6.000 misbruikte IP-adressen, waarvan een groot aantal in de Verenigde Staten. De politie besloot hierop om samen te werken met de FBI onder de naam ‘Operation Moonlander’.

Ontmanteling criminele infrastructuur

Nederland heeft één van de best verbonden digitale infrastructuren ter wereld. Vooral in en rond Amsterdam staan zo’n zestig datacenters. Deze datacenters blijken - door het open karakter van de markt en gebrek aan toezicht op hostingdiensten - een belangrijke uitvalsbasis te zijn voor illegale praktijken. Uit het politieonderzoek is gebleken dat een deel van Anyproxy in Nederland gehost wordt.

Op woensdag 7 mei werden servers van Anyproxy en andere gelieerde proxydiensten wereldwijd in beslag genomen en offline gehaald. Deze actie markeert een belangrijke stap in de strijd tegen georganiseerde cybercrime, waarbij een cruciale digitale infrastructuur van criminelen werd ontmanteld.

Doe zelf de check – is jouw router veilig?

Het blijkt dat wereldwijd duizenden oude routers, die geen updates meer ontvangen, zonder dat de eigenaren het weten, worden misbruikt als digitale dekmantel voor criminele activiteiten zoals phishing en ransomware-aanvallen. Verouderde routers zijn een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Het is belangrijk om te controleren of jouw router nog wordt ondersteund en of je regelmatig beveiligingsupdates ontvangt. Ontvang je deze niet? Dan is het tijd om je router te vervangen. Als jouw router gehackt wordt, kan dit leiden tot trager internet, onbetrouwbare verbindingen of zelfs het verlies van persoonlijke gegevens. Cybercriminelen kunnen toegang krijgen tot je netwerk en je apparaten infecteren met malware. Zorg er dus voor dat je router altijd up-to-date en goed beveiligd is.

Ga via https://veiliginternetten.nl/doe-je-updates/ na of jouw apparatuur kwetsbaar is. Bedrijven kunnen terecht op https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/zicht-op-risicos…

Noodzaak voor strengere wetgeving

Met deze operatie geeft Nederland een krachtig signaal af: onze digitale infrastructuur mag geen veilige haven zijn voor criminelen. Om structureel effect te bereiken is betere wetgeving noodzakelijk. Vanuit de Amsterdamse driehoek is hierover al een duidelijke oproep gedaan aan het kabinet, onder meer voor de invoering van een verplicht Know-Your-Customer (KYC)-beleid en het verbieden van anonieme cryptobetalingen.

Amerikaanse Justitie

De Amerikaanse justitie heeft drie Russen en een Kazachstaans staatsburger aangeklaagd voor hun rol bij de criminele proxydiensten Anyproxy en 5socks.