Gebruik overheidssites verder toegenomen

In 2020 maakte 86 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van overheidswebsites. Een jaar eerder was dat nog 81 procent. De sites werden vooral gebruikt om informatie te zoeken en om officiële documenten te versturen. Dit blijkt uit de enquête ICT-gebruik van huishoudens en personen die jaarlijks door het CBS en de andere EU-lidstaten wordt gehouden.

Nederland behoort tot de kopgroep van EU-landen met het grootste aandeel inwoners dat de digitale overheid gebruikt. Nederland stond in 2020 samen met Zweden op de derde plaats van landen in de Europese Unie (EU-27) waar burgers het meest op overheidswebsites te vinden zijn.

Vorig jaar gaf 86 procent van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar aan een overheidssite te hebben bezocht. Omgerekend zijn dat ongeveer 11 miljoen mensen. Alleen Denemarken en Finland scoorden met achtereenvolgens 91 en 88 procent hoger. Het gebruik van de digitale overheid was het laagst in Zuid- en Oost-Europa.

Overheidswebsites en websites van publieke instanties

Onder overheidswebsites vallen websites van overheidsinstanties, zoals websites voor het doen van belastingaangifte, aanvragen van uitkeringen en subsidies, doorgeven van adreswijzigingen of maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Websites van publieke instanties worden ook tot overheidssites gerekend. Daarbij moet men denken aan websites van waterleveranciers, gezondheids- of onderwijsinstellingen of van bibliotheken.

Het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen wordt jaarlijks door het CBS gehouden van april tot en met juli. In 2020 hebben ongeveer 5,6 duizend mensen van 16 tot 75 jaar deelgenomen aan het onderzoek. Of het gestegen gebruik van overheidswebsites te maken heeft met de coronapandemie en de genomen maatregelen, is met deze cijfers niet te zeggen.