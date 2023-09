KNVB sluit deal met hackers

In april 2023 werd bekend dat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) was getroffen door een cyberinbraak. Criminelen stelden gegevens te hebben buitgemaakt en deze te publiceren tenzij zij losgeld betaalden. Deskundigenonderzoek kon niet uitwijzen welke gegevens daadwerkelijk waren buitgemaakt of ingezien. Dit stelde de KNVB voor een dilemma zonder een optie die voor hen prettig voelde.