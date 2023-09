9 op de 10 mensen gebruiken digitale overheid

In 2022 zei 90 procent van de bevolking van 16 jaar of ouder gebruik te maken van de digitale overheid, via overheidswebsites of websites van publieke instanties. Deze sites werden vooral gebruikt om informatie te zoeken, een afspraak te maken, of om officiële documenten te ontvangen. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen door het CBS.

Onder overheidswebsites vallen websites van overheidsinstanties voor bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte, het aanvragen van uitkeringen en subsidies, het doorgeven van adreswijzigingen of het maken van een afspraak voor een paspoort of rijbewijs. Websites van publieke instanties zoals energieleveranciers, gezondheids- of onderwijsinstellingen of van bibliotheken worden ook tot overheidssites gerekend.

Nederland bij top drie EU-landen met hoogste gebruik digitale overheid

Nederland behoorde in 2022 tot de top drie van EU-landen met het grootste percentage inwoners van 16 tot 75 jaar dat gebruik maakte van de digitale overheid. Alleen in Denemarken en Zweden lag dit aandeel hoger. Het gebruik van de digitale overheid was het laagst in Roemenië en Bulgarije. Het EU-gemiddelde in 2022 was 68 procent.

Gebruik overheidswebsites hoogst onder 25- tot 65-jarigen

Het overgrote deel van de 25- tot 65-jarigen (94 procent) maakte in 2022 gebruik van een overheidswebsite. Jongeren (16- tot 25-jarigen) deden dit met 91 procent iets minder vaak, evenals ouderen tussen de 65 en 75 jaar (87 procent). 75-plussers maken het minst gebruik van overheidswebsites (63 procent).