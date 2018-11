“Evi ziet kansen in onrustige periode”

'Niet doorschieten in negatieve sentiment'

In Europa liggen er met de Brexit en de Italiaanse begroting twee dossiers op tafel die ook veel invloed hebben op de economie. In oktober zorgden al die ontwikkelingen voor lagere aandelenmarkten. “Beleggers hebben misschien ook wel veel aan hun hoofd,” constateert Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot. “Maar: ze moeten niet doorschieten in hun negatieve sentiment. Dat is helemaal niet nodig naar onze mening.”

Bedrijfscijfers zijn nog steeds goed

De recente kwartaalcijfers van bedrijven lijken de oorzaak te zijn van terughoudendheid bij beleggers. Maar zijn die bedrijfscijfers dan zo matig? “Nee, absoluut niet,” stelt Aben. “Maar bedrijven die de afgelopen jaren de verwachtingen altijd ruim overtroffen en nu ‘slechts’ gewone prognoses halen zijn het haasje. Kwartaalcijfers die van great to good gaan zijn blijkbaar niet voldoende meer voor beleggers. We zijn te verwend.”

De koersdalingen van de afgelopen maand zijn het resultaat van de terughoudendheid bij beleggers. En die koerscorrecties raken iedereen. “Niet alleen de minder presterende bedrijven maar ook de uitstekend presterende bedrijven krijgen nu de kous op de kop,” aldus Aben. “Dat is niet reëel, maar het bevestigt wel de negatieve stemming onder beleggers.”

Ruimte om andere keuzes te maken

Zowel Evi als Van Lanschot zien het negatieve beleggerssentiment van de afgelopen periode echter niet als een structurele bedreiging, maar eerder als een koopkans. Als ruimte om andere keuzes te maken. “Want wij zien geen fundamentele verslechtering van de economische data,” legt Aben uit. Niet in de cijfers die tot nu toe zijn verschenen, en ook niet in de verwachtingen van de economische cijfers die de komende periode nog gaan verschijnen.

“Er waren de afgelopen periode voldoende goede bedrijfscijfers. En samen met het in onze ogen overdreven negatieve sentiment onder beleggers was dat voor ons juist reden om de aandelenpositie in onze modelportefeuilles eind oktober licht op te hogen.” En ook Evi volgde die lijn en kocht Amerikaanse en Europese aandelen bij.

