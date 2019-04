FNV: Wettelijk minimumloon moet omhoog naar 14 euro

Het minimumloon ligt nu rond 9 euro 30 per uur. Dit loon is de afgelopen decennia fors achtergebleven, een stijging naar 14 euro zal die achterstand weer recht trekken.

Cihan Ugural, campagneleider FNV: ‘Zondag stonden wij met honderden mensen op om op te eisen waar we recht op hebben, een eerlijkere verdeling en dat begint met een hoger minimumloom, namelijk 14 euro per uur. Met een forse stijging van het minimumloon krijgen mensen eindelijk waar ze recht op hebben; een leefbaar loon. De ongelijkheid in Nederland is groot en wordt alsmaar groter. Met als gevolg dat steeds meer mensen, waaronder ook kinderen, in armoede terecht komen. Terwijl aan de andere kant de bedrijfswinsten alleen maar groeien. Dit accepteren wij niet. Dus staan we op om de koek in Nederland eerlijker te verdelen.’

De FNV wil een socialer Nederland met een eerlijkere verdeling van de welvaart. De vakbond ziet de ongelijkheid groeien en pleit voor een minimumloon van 14 euro. Terwijl de winsten en de welvaart jaar na jaar stijgen, ziet een grote groep Nederlanders daar niets of weinig van terug. In tegenstelling tot de aandeelhouders van grote Nederlandse bedrijven: Ahold Delhaize keerde vorig jaar 1,7 miljard euro uit aan hun aandeelhouders. PostNL maakte 150 miljoen euro winst. 1 op de 9 kinderen groeit inmiddels op in armoede omdat hun ouders in inkomen ver achterblijven in een land dat steeds duurder wordt.