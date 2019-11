Bijna 10 miljoen verblijfsgasten in juli en augustus

In totaal waren deze gasten goed voor bijna 35 miljoen overnachtingen, bijna 2,5 miljoen (7,6 procent) meer. De huisjesterreinen lieten de grootste groei zien van het aantal gasten en overnachtingen. Deze ontwikkeling zette zich in september door. Dit meldt het CBS bij de presentatie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019.

De zomermaanden juli en augustus vormen de drukste periode voor de logiesaccommodaties. De meeste verblijfstoeristen komen dan uit Nederland. Dit jaar kwam 35,5 procent van de buitenlandse gasten gedurende deze maanden uit Duitsland. Bijna de helft van de buitenlandse overnachtingen in ons land kwam voor hun rekening.

Het grootste deel van de gasten (5,8 miljoen, 59 procent) overnachtte in juli en augustus in hotels, pensions en jeugdaccommodaties. Bijna een derde van alle overnachtingen (11 miljoen, 32 procent) vond daar plaats. Het aantal gasten en het aantal overnachtingen lagen dit jaar respectievelijk 2 en 5 procent hoger dan in dezelfde maanden van 2018.

Het aantal hotelgasten uit Nederland was gedurende de zomermaanden nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder in juli en augustus. Er waren 4 procent meer buitenlandse hotelgasten en 8 procent meer buitenlandse overnachtingen dan een jaar eerder.

In totaal bezochten 2 miljoen mensen, van wie de meesten (60 procent) uit Nederland kwamen, de bungalowparken. Dat is 11,8 procent meer dan een jaar eerder. Samen brachten ze er 11,5 miljoen overnachtingen (+12,4 procent) door.

Vooral het aantal Duitsers dat de parken bezocht nam toe, dit lag 17 procent hoger, op 467 duizend. Zij waren goed voor bijna 3 miljoen overnachtingen op deze parken, 19,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Opnieuw meer bezoekers en overnachtingen campings

Net als in de zomermaanden van 2018 trokken de campings vergeleken met een jaar eerder in juli en augustus opnieuw meer gasten, dit na een aantal jaren waarin de aantallen lager lagen dan de zomer ervoor. Het aantal campinggasten lag dit jaar met 1,8 miljoen 4 procent hoger dan vorig jaar, tegelijkertijd waren er meer overnachtingen (+6 procent).

De meeste campinggasten (72 procent) waren Nederlands. Van de buitenlandse gasten kwam ongeveer 70 procent uit Duitsland. Het aantal Duitse campinggasten was vergeleken met een jaar eerder 2 procent groter. Het aantal overnachtingen door Duitsers lag, met ongeveer 2 miljoen, 171 duizend (9,1 procent) hoger dan een jaar eerder.

Gasten in verblijfsrecreatie vooral naar Gelderland en Zeeland

In de provincies Gelderland en Zeeland trekken in de zomermaanden de meeste gasten naar de campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties (verblijfsrecreatie). Maar waar in Gelderland de meeste gasten in de verblijfsrecreatie uit Nederland kwamen (83 procent), kwam in Zeeland de meerderheid van de gasten in deze accommodaties uit het buitenland (55 procent), en dan met name uit Duitsland.

Trend zet door in september

De ontwikkelingen van de aantallen gasten en overnachtingen in juli en augustus waren ook in de maand september zichtbaar. Het aantal gasten was die maand 5,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, tegelijkertijd waren er meer overnachtingen (+7,7 procent). Dit komt vooral doordat er meer gasten en overnachtingen waren op de huisjesterreinen. Het aantal gasten lag daar 24,1 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook werden er meer overnachtingen (18,0 procent) geboekt, in beide gevallen door zowel meer Nederlandse als buitenlandse gasten (vooral Duitsers en Belgen).

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Het Trendrapport is samengesteld door PleisureWorld NRIT, NBTC Holland Marketing, het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH) en het CBS.