'Ouderwets zilvervloot sparen afgeschreven'

Zilvervloot sparen voor je kind, bij SNS of Regiobank, wordt per 1 november een stuk minder interessant. In plaats van maximaal 10 procent bonusrente, krijgen kinderen van(groot)ouders die vanaf november een Zilvervloot rekening openen nog maximaal 1 procent bonusrente op hun 18e verjaardag. Een forse verlaging dus. “Hiermee kunnen we gerust stellen dat ‘ouderwets zilvervloot sparen’ als alternatief om te sparen voor je kind is afgeschreven”, zegt expert Amanda Bulthuis van financiële vergelijkingssite Geld.nl.