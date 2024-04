CBS: Private huursector groeide afgelopen jaren vooral door nieuwe woningen

Het aantal private huurwoningen is in de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 toegenomen met 67.000.

Groei vooral door nieuwbouw

Het aandeel woningen in bezit van private verhuurders nam daarmee toe van 13,8 procent naar 14,3 procent. De private huursector groeide vooral door nieuwbouw, transformaties en splitsingen. Aankoop van bestaande woningen speelde een kleinere rol, melden het CBS en Kadaster maandag op basis van nieuw onderzoek naar het eigendom van woningen.

Private huurwoningen

Het aantal private huurwoningen nam van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 met 6,1 procent toe tot bijna 1,2 miljoen. Hiermee groeide het aantal private huurwoningen relatief sterker dan het aantal koopwoningen (1,7 procent) en het aantal corporatiehuurwoningen (0,4 procent).

Toename eigendom door BV’s en NV’s

Private huurwoningen kunnen in eigendom zijn van natuurlijke personen, van BV’s en NV’s (bedrijven) en van overige niet-natuurlijke personen, zoals stichtingen en verenigingen. Het aantal huurwoningen in eigendom van BV’s en NV’s is met 8,6 procent toegenomen tot 385.000. Het aantal huurwoningen van overige niet-natuurlijke eigenaren groeide met 6,7 procent tot 222.000 en het aantal huurwoningen van natuurlijke personen nam toe met 4,3 procent tot 557.000.