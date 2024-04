Verdachten die slachtoffer gijzelden en beroofden van cryptovaluta moeten cel in

Gijzeling

De overvallers bedreigden en gijzelden hun slachtoffer tijdens de overval, waarbij ze uit waren op zijn cryptovaluta. De hoofdverdachte krijgt 4 jaar celstraf, 2 medeverdachten ieder 42 maanden. Ook moeten zij bijna 200.000 euro aan schadevergoeding betalen.

Overval op parkeerterrein

Het slachtoffer werd op 1 oktober 2021 rond 07:00 uur op een parkeerterrein in Hoorn aangesproken door een man. De man richtte vervolgens een vuurwapen op zijn hoofd. Toen verschenen er nog twee mannen. Eén van die mannen nam zijn autosleutel af en dwong hem op de achterbank te gaan zitten.

Crypto

De drie mannen stapten ook in en met zijn vieren reden ze weg. In de auto bonden zij de polsen van het slachtoffer aan elkaar met tie-rips. Onder bedreiging van het vuurwapen dwongen ze het slachtoffer zijn telefoons af te geven. Ook moest hij de inlogcodes geven voor zijn telefoon en voor zijn app om cryptoportemonnees ('wallets') te beheren. Na een uur rondrijden hebben zij het slachtoffer in Middelie achtergelaten in zijn auto. Later bleek cryptovaluta te zijn weggenomen ter waarde van bijna 190.000 euro. Na de overval hebben de verdachten cryptovaluta ontvangen in hun cryptowallets, die gestort waren door de hoofdverdachte.

Terug naar geboorteland

Na de overval is het slachtoffer uit angst voor zijn veiligheid teruggekeerd naar zijn geboorteland. Hij heeft lange tijd niet kunnen werken en nog lang last gehouden van angstgevoelens. Dat de hoofdverdachte een collega was van het slachtoffer heeft zijn vertrouwen in zijn medemens en zijn gevoel van veiligheid op het werk ernstig geschaad.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan een uiterst professioneel ogende en goed voorbereide gewapende overval. Het slachtoffer is ruim een uur van zijn vrijheid beroofd geweest en is uiteindelijk alleen en zonder telefoons achtergelaten in zijn auto. Het slachtoffer is tijdens de rit in de auto zeer angstig geweest. Hij heeft in zijn aangifte verklaard dat hij bang was dat hij zou worden doodgeschoten. De rechtbank neemt het de daders uitermate kwalijk dat zij, alleen met het oog op eigen financieel gewin, deze gewapende overval hebben gepleegd en daarbij volledig voorbij zijn gegaan aan de gevolgen voor het slachtoffer.

200.000,- euro schadevergoeding betalen

De hoofdverdachte, die een collega was van het slachtoffer en wist van zijn vermogen in cryptovaluta, wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. De 2 medeverdachten krijgen 42 maanden celstraf opgelegd. Gezamenlijk moeten ze het slachtoffer bijna 2 ton aan schadevergoeding betalen. Het grootste deel daarvan (bijna 190.000 euro) is voor de gestolen cryptovaluta, en 10.000 euro is immateriële schadevergoeding. Daarnaast moeten de verdachten het geld dat zij met de cryptovaluta hebben verdiend terugbetalen aan de overheid.