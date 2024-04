Mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee weer thuis na 3 maanden NAVO-inzet

Mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee is zondag, na 3 maanden NAVO-inzet, weer terug in Den Helder.

Onschadelijk maken van explosieven in zee

'Het schip was in noordelijke wateren actief voor het vlootverband SNMCMG1. Het onschadelijk maken van explosieven in zee is een van de hoofdtaken van deze groep schepen. De Zierikzee deed dat onder meer in Estse wateren', zo meldt het ministerie van Defensie zondag.

Verschillende internationale oefeningen

De 35-koppige bemanning nam deel aan verschillende internationale oefeningen. Zo was Zr.Ms. Zierikzee in Noorwegen actief voor de omvangrijke NAVO-oefening Steadfast Defender. Het schip deed in die periode onder meer het zeer noordelijk gelegen Hammerfest aan.

Oefening Open Spirit

Sinds medio april nam de Zierikzee deel aan oefening Open Spirit. Dit is een grootschalige operatie in de Baltische Zee, dit jaar georganiseerd door Estland. Samen met tal van internationale schepen ging de Nederlandse mijnenjager op zoek naar mijnen en andere explosieven. Hierbij konden de partners onder meer hun procedures op elkaar afstemmen.

50.000 mijnen

In het gebied liggen naar schatting 50.000 mijnen die nog stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarvan werden er in een week tijd 23 gevonden en geruimd, waarvan 3 door de Zierikzee. Hierna zette het marineschip weer koers naar Den Helder.

Snel inzetbare vlootverbanden

De Koninklijke Marine levert continu mijnenjagers aan de NAVO voor snel inzetbare vlootverbanden, zoals in dit geval de Standing Nato Mine Countermeasures Group 1. Daardoor kan het bondgenootschap voor militaire operaties direct een beroep op hen doen.