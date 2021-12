CBS: Vertrouwen naar recordhoogte, productie industrie oktober met 10% gegroeid

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 9,9 procent hoger dan in oktober 2020. 'Een maand eerder kwam de groei uit op 11,6 procent', zo meldt het CBS vrijdag.

In ruim 80 procent van de branches groei

Ruim 80 procent van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in oktober meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met bijna 57 procent de hoogste groei. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie daarentegen opnieuw.

Productie op hoog niveau

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op oktober steeg de productie met 1,1 procent.

Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet en in oktober 2021 lag de productie onverminderd op een hoog niveau.

Vertrouwen ondernemers industrie naar nieuwe recordhoogte

In november 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd en bereikte het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) was in november opnieuw minder positief dan een maand eerder. Ondernemers waren minder optimistisch over de huidige, maar iets positiever over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in oktober met 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van oktober 2019 lag de productie 5,5 procent lager.