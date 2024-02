Omzet auto- en motorbranche bijna 16 procent gestegen in 2023

Grootste omzetstijging

'De grootste omzetstijging meldden de deelmarkten handel in en reparatie van personenauto’s en de importeurs', zo meldt het CBS donderdag.

Zware bedrijfsauto's

Ook bij de zware bedrijfsauto’s en de gespecialiseerde reparatiebedrijven waren er omzetstijgingen in dubbele cijfers. 'De omzetstijging in de auto- en motorbranche nam in de loop van het jaar wel af', aldus het CBS.

Backorders zorgen voor lift

Begin 2023 was er nog sprake van hoge omzetstijgingen, vooral door het wegwerken van openstaande orders en bestellingen, zogenoemde backorders. Bovendien steeg de verkoop van elektrische voertuigen en gingen de prijzen van zowel auto’s als onderdelen omhoog. Met name in het laatste kwartaal valt op dat deze inhaalslag voorbij was en dat de groei van elektrische voertuigen stagneerde.

Afvlakken prijzen

Ook vlakten prijsstijgingen in de auto- en motorbranche het laatste kwartaal af. In het vierde kwartaal was er vergeleken met een jaar eerder een beperkte omzetstijging van 0,45 procent. De handel in en reparatie van personenauto’s, de grootste deelmarkt, zette 1,7 procent meer om.

Handel en reparatie personenauto’s behaalde hoogste omzetstijging

De handel in en reparatie van personenauto’s boekte in 2023 een omzetstijging van 19,6 procent en de importeurs 16,2 procent. De deelbranches zware bedrijfsauto’s en de gespecialiseerde reparatie zetten achtereenvolgens 13,8 procent en 11,3 procent meer om. De omzet bij de verkoop van onderdelen steeg met 6,8 procent, bij de handel en reparatie van motoren daalde de omzet met 6 procent.