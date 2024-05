Defensie koopt vanwege oorlogsdreiging voor 500 miljoen aan extra munitie

Mortiergranaten

De internationale veiligheidssituatie verslechtert en de onzekerheid neemt toe. Nederland, de NAVO-bondgenoten en Europese partners moeten Oekraïne blijven steunen. Maar ze moeten ook hun eigen voorraden sneller verhogen.

Vuursteunmunitie

Defensie bestelt daarom onder meer vuursteunmunitie (artillerie- en mortiergranaten) en GPS-geleide munitie voor raketartillerie. Maar ook luchtverdedigingsraketten, antiradarraketten voor de F-35 en antitankraketten zijn hard nodig. Daarnaast schaft de organisatie extra granaten aan voor scheepsgeschut en pyrotechnische (explosieve) middelen voor zelfbeschermingssystemen.

Snellere aanschaf van luchtverdedigingssystemen

Noorwegen verwerft dezelfde luchtverdedigingssystemen. Dit land biedt Nederland de mogelijkheid om versneld de Short Range systemen te bestellen bij het Noorse consortium Kongsberg Defence & Aerospace. Defensie heeft daarom besloten om via een proefproject een aantal onderdelen met een lange productie- of levertijd sneller te kopen dan was gepland.

Meer medewerkers

Voor de extra munitie heeft Defensie meer personeel nodig. De organisatie neemt enkele tientallen medewerkers aan voor het beheer en de opslag van voorraden. Ook gaan zij zich bezig houden met inkoop, veiligheid en typeclassificatie.

Meer munitiebunkers

Een grotere munitievoorraad vraagt ook om meer bunkers voor een veilige opslag. Defensie heeft daarom munitiecomplexen die eigenlijk zouden worden afgestoten, weer in gebruik genomen. In deze locaties is genoeg ruimte. Ook beschikken ze over de benodigde vergunningen.