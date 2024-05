ANWB verwacht lange files vanwege Pinksterdrukte

Eerste files vrijdag na middaguur

'De eerste files ontstaan vrijdag al net na het middaguur. De meeste vertraging is er op de wegen van Utrecht naar het zuiden (A2, A27) en in Noord-Brabant. Ook is het aansluiten op de A1, A28 en A50 richting de Veluwe en op de A12 bij de Duitse grens. Rond Arnhem/Nijmegen en in Zeeland wordt het eveneens druk door vakantieverkeer. Tussen 15.00 en 17.30 uur staan er de meeste files.

2e Pinksterdag

Ook op tweede Pinksterdag moet het verkeer rekening houden met oponthoud want dan rijden veel mensen weer terug naar huis. Bovendien zijn er veel dagjesmensen onderweg. Vanaf het middaguur wordt het druk op de wegen vanuit Zeeland en op de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens.

Rond Pinksteren zijn er evenementen die lokaal files veroorzaken

•Opwekking in Biddinghuizen, van 17 t/m 20 mei

•Pinksterraces op het circuit van Zandvoort, van 17 t/m 19 mei

•Harmony of Hardcore festival in Erp, 18 mei

•Fietselfstedentocht, Friesland, 20 mei

•Verder gaan er veel mensen naar outletcentra en attractieparken.

Wegafsluitingen vanwege werkzaamheden:

•A27 Utrecht ► Almere, tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes. Van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg.

Drukte in het buitenland:

In het buitenland is het vanaf vrijdagmiddag ook druk op de weg:

•In België loopt het vast op de E40 naar de kust en rond Antwerpen en Brussel.

•In Frankrijk is het aansluiten op de wegen vanuit Parijs naar het zuiden.

•In Duitsland wordt het druk naar de Noord- en Oostzeekust. In het zuiden staan veel files tussen München en Salzburg en rond de grensovergangen met Oostenrijk.

•In Oostenrijk files op de A10/A11 richting Slovenië en op de B179 Füssen – Reutte.

•In Zwitserland is de Gotthardtunnel (A2) het grootste knelpunt.

•In Italië is het vooral druk in het noorden van het land, onder andere op de Brennerpas (A22).

Maandag staan er op bovenstaande routes vooral files in noordelijke richting door terugkerend vakantieverkeer.