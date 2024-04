Inflatie stijgt naar 3,1 procent in maart

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 3,1 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In februari was de inflatie 2,8 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Het inflatiecijfer van maart is hetzelfde als bij de snelle raming die op 3 april is gepubliceerd.

Inflatie hoger door prijsontwikkeling energie

Met name de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) zorgde voor een stijging van de inflatie. Energieprijzen waren in maart weliswaar 2,9 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, maar in februari was energie 5,9 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Voor het meten en verwerken van de energieprijzen in de CPI gebruikt het CBS vanaf juni 2023 een nieuwe methode. Het CBS publiceerde op dat moment een achtergrondartikel waarin het in meer detail uitlegt wat de overstap betekent voor de CPI, de inflatie en het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden.

Benzine duurder

Naast energie droeg ook de prijsontwikkeling van benzine bij aan de stijging van de inflatie. Benzine was in maart 11,5 procent duurder dan een jaar eerder. In februari waren benzineprijzen 9,0 procent hoger dan in februari 2023. De gemiddelde prijs van een liter Euro 95 nam toe van 1,97 euro in februari naar 2,01 euro in maart.